La Catedral Santa María de la Asunción de Coria se viste con un nuevo alumbrado ornamental

Redacción Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el vicepresidente tercer de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, asistieron el pasado martes al encendido de la nueva iluminación artística de la Catedral Santa María de la Asunción de Coria. Una obra ejecutada por la institución provincial, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle del Alagón, y un presupuesto de 129.975 euros del Gobierno de España, Fondos Next Generation EU.

Esta actuación, de iluminación eficiente y artística del patrimonio, sustituyó la iluminación que existía, y se instalaron 65 proyectores con tecnología LED y distintas ópticas. Estos, tal como explicó García Nicolás, «llevan incorporado un nodo de telegestión para controlar tanto el encendido y apagado como la regulación del nivel luminoso, permitiendo crear distintas escenas en función de las necesidades». Así, el resultado es «una iluminación completa y eficiente».