HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La catedral cauriense, iluminada. HOY
CORIA

La Catedral Santa María de la Asunción de Coria se viste con un nuevo alumbrado ornamental

Redacción

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el vicepresidente tercer de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, asistieron el pasado martes al encendido de la nueva iluminación artística de la Catedral Santa María de la Asunción de Coria. Una obra ejecutada por la institución provincial, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle del Alagón, y un presupuesto de 129.975 euros del Gobierno de España, Fondos Next Generation EU.

Esta actuación, de iluminación eficiente y artística del patrimonio, sustituyó la iluminación que existía, y se instalaron 65 proyectores con tecnología LED y distintas ópticas. Estos, tal como explicó García Nicolás, «llevan incorporado un nodo de telegestión para controlar tanto el encendido y apagado como la regulación del nivel luminoso, permitiendo crear distintas escenas en función de las necesidades». Así, el resultado es «una iluminación completa y eficiente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  4. 4 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  5. 5 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE
  7. 7

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  8. 8 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  9. 9 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  10. 10 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Catedral Santa María de la Asunción de Coria se viste con un nuevo alumbrado ornamental

La Catedral Santa María de la Asunción de Coria se viste con un nuevo alumbrado ornamental