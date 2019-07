El castillo de Trujillo acogerá un festival de música electrónica el 13 de julio El castillo con un evento musical. :: JSP Contará con ocho horas de música y con la participación de artistas de prestigio nacional e internacional JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Jueves, 4 julio 2019, 08:20

El patio de armas del castillo acogerá el 13 de julio un festival de música electrónica que pretende convertirse en un referente en la región. Uno de sus principales promotores es Borja Sánchez, que tiene como socios en esta iniciativa a Raúl Pacheco y José Alcántara, todos ellos con experiencia, de un modo o de otro, en este mundo.

Sánchez reconoce que la alcazaba trujillana es un sitio especial, con mucha historia, para celebrar esta iniciativa que lleva como nombre 'Under Festival', en su primera edición. «Los que vienen no actúan en cualquier sitio», señala.

El cartel cuenta con artistas de prestigio internacional, acostumbrado a actuar en grandes salas, como puede ser Paco Osuna, un referente en esta industria. Además, actuarán djs de renombre nacional y regional. Los artistas confirmados, junto a Osuna, son Cuartero, Andrés Campo, Sinisa Tamamovic, DJ Gonçalo, el propio Raúl Pacheco, así como Carlos Chaparro, Sacred Lines, el trujillano Wisna, Mario D & Jorge R y Varoc.

El evento cuenta con todos los permisos necesarios, según ha confirmado uno de los promotores

Aunque todavía Borja Sánchez no ha confirmado la hora de comienzo del festival, supondrá, al menos, ocho horas de música ininterrumpidas. Se podrá escuchar estilos como tecnho, techno-house, house y minimal techno, según fuentes de la organización. En algunos momentos, pincharán un artista solo y en otras dos a la vez.

Con este cartel, las previsiones de los promotores es que este festival acoja unas 2.000 personas, de diferentes puntos de España. De hecho, Borja Sánchez señala que está teniendo una gran repercusión de diversas comunidades autónomas. Por ello, «creemos que puede ser un movimiento muy bueno para Trujillo». Y es que recuerda que la música electrónica es una pasión para muchas personas de diferentes edades y lugares.

Permisos

Este responsable también señala que ya se tienen todos los permisos tramitados procedentes de las administraciones competentes para celebra el evento en la alcazaba trujillana. Matiza que para ello se ha tenido que hacer un proyecto en el que han participado expertos, como ingenieros y arquitectos. Entre otros aspectos, se cuenta con un plan de evacuación, así como un seguro de responsabilidad civil que irá desde el 8 al 15 de julio. También se tienen contemplado el volumen máximo que tiene que haber para no dañar el monumento. Además, entre las personas que trabajan para este festival, no faltarán los agentes de seguridad. «Es un proyecto en el que llevamos trabajando doce meses», añade al respecto. No tiene dudas de que todo está en regla para que se pueda celebrar la actividad.

Este responsable añade que hay una gran ilusión y ganas por llevar a cabo el festival, que no contará con una subvención municipal, según ha ratificado el propio Sánchez y ya lo remarcó el alcalde, José Antonio Redondo, hace unos días.