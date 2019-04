Los casareños veneran a su patrona Tras realizar un breve recorrido con la Virgen, se subastarán los brazos para entrarla a su ermita. :: L.C.G. La romería que se celebra cada Lunes de Pascua es el día grande de la Virgen del Prado LUCÍA CAMPÓN Lunes, 22 abril 2019, 09:31

La romería de Las Cruces en honor a la Virgen del Prado sigue siendo un día señalado en el calendario. Es una jornada festiva local, y los casareños que no tienen obligaciones laborales acuden a La Jara para disfrutar de este día al aire libre, si el tiempo no lo impide. Los actos en honor a la patrona de los casareños comienzan en la parroquia de la Asunción a las once de la mañana, pero a mediodía se oficia otra misa en su ermita. A esta cita acuden numerosos devotos, muchos de ellos son paisanos que residen en otras ciudades, y que no emprenden su viaje hasta que no han sido partícipes de este encuentro. Quieren venerar a la Virgen y compartir el momento. Con su presencia recuerdan sus años de niñez y juventud, aquellos que disfrutaron junto a sus grupos de amigos.

Pese al paso de las décadas, las costumbres sobre los actos religiosos se mantienen, ya que solo el Lunes de Pascua la cofradía saca a la imagen en procesión por el camino principal, junto a El Niño. Al regreso, y antes de volver a entrarla en la ermita, se lleva a cabo la puja de brazos. En ella participan los devotos, que ofrecen distintas cantidades, y que suelen realizar mandas y agradecimientos a la patrona. «Recuerdo la subasta desde que era niña, eso no ha cambiado en todos estos años», cuenta Fermina Ordiales, una octogenaria casareña.

En alguna ocasión la misa, de forma excepcional y con el buen tiempo como acompañante, se ha celebrado en la puerta de la ermita. Pero lo habitual es que se realice en su interior, aunque el aforo se queda siempre pequeño.

En cuanto a las costumbres de la romería, con la marcha de los años han sufrido cambios. Atrás quedan las grandes perolas de garbanzos que se hacían con motivo de este día. Un gesto que, en épocas de mayores carencias, la mayordomía hacía para los casareños que iban a la romería. «Era una época donde la gente no tenía mucho para comer y ese día se hacían garbanzos, y había familias que se llevaban a casa más cantidad», recuerdan los vecinos más longevos. Cuando ya dejó de existir esa necesidad, lo típico era acudir al campo, en familia o con amigos, con las fiambreras llenas de tortillas o bacalao frito. Hay quienes recuerdan también las roscas de pan.

Pero una de las mayores diversiones del Lunes de Pascua era el recorrido hasta La Jara. Algo más de nueve kilómetros dista la ermita de Casar de Cáceres. Antiguamente, lo habitual era ir caminando o en carros dirigidos por burros. Hace décadas los jóvenes los alquilaban. «Había muchos burros y carros y los arrendábamos por poco dinero», recuerda Fermina. Luego el grupo de amigas se encargaban de decorarlos. Recogían hojas de palmas o escobas y ponían papeles de colores para que lucieran festivos. «Pero nunca íbamos solas, siempre nos acompañaban por lo menos dos madres», relata esta casareña.

Más tarde, esa costumbre de acompañar a los hijos fue desapareciendo y las siguientes generaciones pudieron disfrutar de la romería de Las Cruces con la complicidad de los amigos. «Solíamos ir caminando, y luego nos íbamos a las parcelas que estaban próximas a la ermita a pasar el día», dice Mercedes Cordobés. Hace más de una década se puso de moda 'hacer el camino'. Los grupos de amigos ya iban en coche pero hacían varias paradas para comer y beber durante el recorrido. Esta tradición poco duró, y solo es respaldada a día de hoy por una minoría. Lo que prevalece ahora es acampar en los alrededores de la ermita y compartir la jornada entre amigos o familiares.

La cofradía será la encargada de los actos religiosos de este 22 de abril. Está representada por los mismos matrimonios de los últimos cuatro años, y este año la mayordomía está vacante. La Virgen lucirá hoy un traje de color plata, escogido por la cofradía. El armario de la patrona cuenta con más de una decena de trajes, y algunos vestidos y capas, todos regalos y donaciones de devotos. En algún caso, los casareños realizaron una colecta para adquirir un traje, como es el de color beis que se le conoce como 'el traje del pueblo'. El más antiguo, que ya tiene 79 años, es uno realizado por Elvira Casares (antigua camarera de la patrona), al que se le cosieron joyas que también fue donando el pueblo.

Y como no puede ser de otra forma, en este día de Las Cruces, los casareños acompañarán, una vez más a su patrona, la arroparán en su breve procesión, y le mostrarán su devoción en su día grande.