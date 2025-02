Miajadas acogerá el sábado el espectáculo de humor 'Solo Fabiolo'

CELIA GARCÍA Miércoles, 15 de diciembre 2021, 09:04 Comenta Compartir

El próximo sábado, 18 de diciembre, llega a la Casa de la Cultura de Miajadas el espectáculo de humor 'Sólo Fabiolo'.

Rafael Maza da vida a Fabiolo de la Mora y Leja. Pelo engominado y con más dinero que neuronas. De su mano se conoce lo que se cuece en los mentideros del poder y el famoseo y, por supuesto, lo último en gastronomía, belleza y elegancia, porque no hay celebridad que no conozca a Fabiolo y no hay tema que no domine. Para colmo del postureo, Fabiolo nos abrirá su corazón, rebosante de amor por las «personas humanas», a la vez que reflexionará en voz alta sobre las más variadas cuestiones de la actualidad política y económica».

Las entradas para la actuación, programada para las 21.30 horas, pueden adquirirse en el Complejo Cultural 'Palacio Obispo Solís', de 10.00 a 14.00 al precio de 3 euros.