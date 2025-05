El cartel anunciador del Carnaval de Navalmoral redescubre a Los Atlantes

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 23 de febrero 2022, 08:08 Comenta Compartir

El autor del cartel anunciador del Carnaval 2022, el navarro Iñaki Fernández, ha tenido la idea de disfrazar una referencia ornamental del municipio para promocionar la fiesta. Pero al mismo tiempo ha servido para redescubrir la obra y a su autor y hasta para una reivindicación. Se trata de la escultura de Los Atlantes, ubicada en la plaza Vieja.

A raíz de la difusión del cartel una conocida arquitecta, Montserrat Zorraquino, miembro de la asociación local de la construcción, publicó un texto en la edición digital de HOY ensalzando la figura de su creador, el mexicano Claudio Favier Orendain, y pidiendo al Ayuntamiento la colocación de una placa que identifique la obra, instalada hace casi tres décadas, en 1993.

Claudio Favier, fallecido en el año 2008, es de los artistas más completos que ha pasado por la comarca en décadas: arquitecto, escultor, pintor, escritor, ilustrador, investigador...

«Es un artista de reconocido prestigio internacional que vivió desde 1979 hasta su muerte en una finca de Peraleda de la Mata, 'Las Coscojas'. Persona sencilla y generosa de gran talento, con una calidad humana admirada en todos los lugares, participó de la vida pública morala y fue director de la Fundación Concha de los años 1985 a 1991», recuerda la arquitecta.

'Los Atlantes', realizada en bronce y colocada sobre un pedestal de piedra, representa a cinco figuras humanas abrazando un espacio vacío en el que se encontraría el mundo.

«Alguien en una ocasión me dijo que estas esculturas tenían que haberlas colocado más altas para que los niños no las toquen y mi respuesta fue que no, que está pensada por el artista para que los niños se suban, jueguen e interactúen con ellas. Él la proyectó de ese modo, con esas dimensiones y para esa plaza singular», añade Zorraquino.

¿Desidia o dejadez?

Y es ahí cuando llega su reivindicación. «Lo curioso es que la escultura de Favier en la plaza no tiene un rótulo en el que la gente que se acerca a ella pueda ver el título, el nombre del autor y el año en el que fue colocada. Y ya han pasado 29 años. Tal vez el cartel que nos convoca a la fiesta mayor de Navalmoral sirva para valorar y estimar que una obra de arte es algo más que mobiliario urbano. ¿Por qué tanta desidia?. ¿Es dejadez más que olvido? ¿Cuándo se va a dar a Claudio Favier Orendain el reconocimiento que merece?», se pregunta.