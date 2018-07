Campaña en Villuercas de 'fiestas libres de agresiones sexuales'

La Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Villuercas, Ibores y Jara ha lanzado una campaña en favor de las fiestas patronales libres de agresiones sexuales, bajo el lema 'Respeta, no todo vale'. De esta forma, esta entidad se suma a otras oficinas de igualdad, ayuntamientos y mancomunidades que han puesto en marcha iniciativas de este tipo.

En un comunicado, fuentes de esta Oficina de Igualdad recuerdan que las poblaciones de la zona, en verano, se llenan de actividades lúdicas y de diversión con motivo de esas fiestas patronales. Por ello, «queremos que siga siendo así», se detalla. Se hace especial hincapié en que no todo vale para ligar, tener relaciones sexuales o divertirse. Por ello, aboga por el respeto entre todas las personas.

Con esa idea, se han lanzado carteles y dípticos informativos con ejemplos de agresiones sexuales, qué hacer en caso de sufrirlos, verlos u oír sobre alguna agresión. También se ofrecen recursos de ayuda. «El objetivo es identificar los tipos de agresiones contra la libertad sexual de las mujeres en los espacios públicos y privados, porque las agresiones sexuales no tienen justificación, disculpa, ni excusa alguna», se detalla en ese comunicado.

La información elaborada se ha enviado a los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad Villuercas, Ibores y Jara para que se difunda. También está disponible en la web de la entidad comarcal. Además, se ha dado a conocer a través de las redes sociales.

Entre otros consejos, se indica que 'no te pases, acosar no es ligar, tolerancia 0 al machismo'. También se apunta que las drogas y el alcohol no son excusas y se solicita que a una posible víctima, se ofrezca ayuda para no ser cómplice.