Campaña comercial 'Km. 0, una economía circular'

J. R. N. Con motivo de la llegada del otoño y la proximidad de la campaña navideña, el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Empresarios Rivera de Gata, Arigata, ha organizado la campaña 'Km 0: Moraleja, una economía circular'. Dará comienzo el 20 de octubre y finalizará el 14 de diciembre. Se repartirán más de 3.000 euros en premios, que se podrán conseguir comprando en los establecimientos adheridos a la campaña y participando en el sorteo de diez lotes de productos agroalimentarios del municipio.