Se hace camino al andar

Al bajar por la espiral de la N-630 desde las alturas de la Sierra de Béjar, cada curva nos recuerda cómo era viajar por esta zona del norte de la provincia de Cáceres. Al fin y al cabo, se trata de las cervicales de la columna vertebral de Extremadura. Puede que su nombre haya evolucionado a lo largo de los siglos: desde Ruta de la Plata, pasando por Camino de Santiago, N-630 hasta la actual A-66, pero esta ha sido siempre la principal puerta de entrada a la región desde el norte.

Mientras oscilo de un lado a otro en el autobús de línea, cada curva me ofrece una visión momentánea de un pasado no tan lejano. Un tiempo anterior al que la reluciente autopista de cuatro carriles que ahora cruza el valle hiciera obsoletos los eternos viajes a través de estas elevadas montañas. Una maravilla de ingeniería que ahora lanza a los viajeros a través del puerto en un santiamén. Una hazaña que deja ignotos a los pueblos que antes servían a los viajeros y a la autopista que los conectaba.

La otra cara de la moneda es que el viajero que ahora los visita no está simplemente de paso. Este viajero no busca simplemente un café rápido de camino a Salamanca, sino que busca algo más que lo que se encontraría si solo estuviera de paso.

Hervás y el valle desde lo alto. El camino con más de un siglo de vida. Las calles hermosas del barrio judío y la mezcla abigarrada de marrones de Hervás.

Me bajo del autobús y enseguida veo que la localidad ha recuperado la vía pública. Lo que antes era una concurrida carretera que atravesaba el centro de la localidad se ha convertido ahora en una calle urbana, con terrazas y tráfico peatonal. Como su nombre indica, Baños de Montemayor ha sido famoso durante milenios por sus aguas termales. A la izquierda se encuentra el moderno balneario, con aspecto de complejo de apartamentos reformado. A la derecha es otra historia, mucho más antigua. Detrás de una elaborada verja de hierro forjado con el sello de 1884 y un aspecto mucho más propio de un balneario europeo sacado de una novela del siglo XIX, se encuentra el balneario original que aún alberga las piscinas romanas que le dieron fama. Sin embargo, yo no he venido a darme un baño; mi plan era descender el valle a pie.

Hace años por aquí pasaba también el ferrocarril, pero el último tren que unía Sevilla con Gijón salió de aquí hace más de 35 años. Desde entonces, los raíles se han reconvertido en una Vía Verde que va desde Béjar hasta un punto perdido entre Casas del Monte y Jarilla, mi esperado destino.

Tras una fácil subida hasta mi punto de partida, irónicamente situado junto a la antigua estación de ferrocarril, no tardo en encontrarme caminando por el lugar por el que discurrían las vías. Más de un siglo de vida que culminó con 30 años de abandono es palpable a lo largo del camino. Los años de mantenimiento han dado paso a la vida, y esta ha vuelto a recuperar su lugar, aportando aún más belleza al revitalizado camino.

Mi compatriota Ana de las Tejas Verdes dijo una vez que estaba agradecida de vivir en un mundo donde hay octubres, pero se refería a Canadá. Al igual que acción de gracias es un mes posterior a su homólogo canadiense, el festival de la cosecha, el Otoño Mágico aquí en el Valle de Ambroz alcanza su máxima espectacularidad en noviembre y principios de diciembre. Aquí, a diferencia de la borrachera de color que se produce cuando las hojas caen en la isla de Ana, la escena es algo menos ostentosa y más reservada; como la diferencia entre una escena salvaje de Jackson Pollack y algo pintado por J. M. W. Turner, las dos escenas no podrían ser más diferentes. Aquí, la mano escultora del hombre está presente en las bandas de amarillo y bronce resplandecientes de los castañares que trepan por las montañas. Dichas bandas se intercalan con prados verdes y están salpicadas de pequeños bosquecillos de rojos y amarillos de sauces, arces, fresnos y cerezos. Todo ello está delimitado por muros de piedra cubiertos de musgo que dibujan líneas irregulares en el campo.

Caminando solo y en silencio, con quizá algún ciclista de montaña, el único sonido que escucho son mis pasos al pisar la alfombra multicolor de hojas que cubre el camino mientras este desciende imperceptiblemente. Al remover la tierra, el profundo olor del otoño llena el aire. Con el embalse a la derecha, al acercarme al pueblo el valle se abre y allí aparece Hervás, enmarcado por el pico de Dos Hermanos a sus espaldas. Desde lejos, el pueblo es una mezcla abigarrada de marrones, madera, adobe, piedra y tejas árabes.

Bañando en bosquecillos coloridos delimitados por muros de piedra.

Hay algo satisfactorio en entrar en un pueblo a pie, aunque sea tras una hora y media de caminata. En lugar de lanzarte desde un vehículo que avanza a toda velocidad a cualquier charco, a pie uno se sumerge lentamente y se aclimata al entorno a ritmo de humano. El puente de hierro que atraviesa el río Ambroz y enmarca el farragoso Barrio Judío es la entrada perfecta, pero no quiero romper el hechizo de este oasis de calma y silencio a mitad de semana y dejar las hermosas y estrechas calles del pueblo para otra visita.

Bordeando el pueblo los valles se aplanan y las amplias tierras de Granadilla se extienden en la distancia. Dehesas y olivares sustituyen a los bosques de ocres castaños que retroceden por las laderas de las montañas a medida que me acerco de nuevo a Aldeanueva del Camino y, una vez más, a la autopista. Pero en esta encrucijada también convergen otros caminos, al confluir la Vía de la Plata y el Camino de Santiago. Prueba de ello son los diversos puentes romanos que cruzan los ríos que atraviesan la zona.

Un poco más arriba, en la ladera de los montes de Tras la Sierra, se asientan, entre los colores cambiantes de los bosques de castaños que las rodean y con el pico del Camocho como telón de fondo, las aldeas de Gargantilla y la del delicioso nombre de Segura de Toro. A cada pueblo se llega en una fácil caminata desde la Vía Verde, pero había quedado con un amigo en el hostal restaurante Asturias, justo a las afueras del pueblo de Jarrilla, y aún me quedaban unos 7 kilómetros por recorrer.

El paseo, los árboles, las texturas y los colores del entorno me llevaron a una sensación de calma absoluta. Los japoneses llaman a esto shinrin-yoku, literalmente baño de bosque, caminar en la naturaleza y conectar conscientemente con lo que te rodea.

Al entrar en el hostal de carretera encontré a mi amigo sentado en la barra. Me dijo: «Tienes un aspecto absolutamente beatífico, como si hubieras tenido una experiencia espiritual». Había pasado más de cinco horas caminando, pero no podía decir que estuviera agotado; seguir la antigua vía férrea hizo que el cambio de altura de 300 metros apenas fuera perceptible. «Prepárate para otra experiencia: el restaurante donde vamos a cenar esta noche, Versátil, en la cercana Zarza de Granadilla. Es uno que tardarás en olvidar». La naturaleza es cura definitiva, pero las experiencias vienen en muchas formas y yo ya estaba listo para la siguiente.