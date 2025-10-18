Caminata rosa contra el Cáncer de mama en Acebo
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama en Acebo. El programa contará a las 17.00 horas con ... la lectura de un manifiesto, a cargo de Montse Corrales en la Plaza Mayor. Seguirá a las 17.30 horas con la Marcha Rosa, y finalizará a las 18.30 horas, con una merienda de convivencia y disfrutar de música.
