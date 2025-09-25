El cambio de ubicación del ferial, principal novedad de San Miguel

Miguel Ángel Marcos Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La apertura del ferial de atracciones, que se ha trasladado de la explanada del edificio multiusos al nuevo aparcamiento creado en la zona de San Isidro, iniciará esta tarde las actividades de las fiestas de San Miguel, que se prolongaran hasta el domingo.

«Se trata de un espacio céntrico y accesible que ha contado con el respaldo de los propios feriantes, quienes han valorado muy positivamente este cambio», señaló el alcalde, Enrique Hueso, al presentar el programa.

La primera cita lúdica será la actuación del cantante local Palo Palito desde las 19.00 horas en el Jardincillo, para continuar la música en la plaza de España con las academias de baile Sala 99 y Adela Gil. Allí se presentarán también las plantillas de varios clubes deportivos locales.

Mañana se unirán a la fiesta docentes y estudiantes, puesto que será un día no lectivo en las aulas. También se unirán la veintena de expositores que participan en la XIII Feria Agroalimentaria instalada en la zona peatonal del Jardincillo. La apertura oficial será a las 17.00 horas, aunque la inauguración tendrá lugar dos horas más tarde.

El programa del viernes se completará con un concierto de Solera Band en el Jardincillo, una verbena en la plaza con la orquesta Vulkano y el estreno de Moralia Festival en el multiusos.

Cocina en vivo y catas

Volviendo a la Feria Agroalimentaria, desde la concejalía de Festejos se destaca que además del espacio expositivo contará con un «amplio programa» de cocina en vivo y catas.

Así, el sábado habrá una degustación de carne de wagyu con estilo asiático a cargo del chef local Michel López y una cata de café y otra de cava dirigidas por el sumiller Carlos J. Vivas.

El domingo la chef Rosa Olgado presentará unas «creativas migas extremeñas reinventadas», mientras que Javier Rubio de la Osa guiará una nueva edición de la cata infantil, «actividad que debutó en 2024 y que este año regresa tras su gran acogida, acercando la gastronomía a los más pequeños de una forma divertida y participativa».