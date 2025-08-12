Somos Cáceres propone una agencia urbana en Valencia de Alcántara

Martes, 12 de agosto 2025, 09:30 Comenta Compartir

REDACCIÓN. Somos Cáceres propone un plan estratégico para el desarrollo y una agencia urbana para Valencia de Alcántara. Adela Augusto, secretaria de política institucional, afirma que este proyecto es una guía para futuras actuaciones, que deben ser un referente en sostenibilidad, y que pueden atraer a nuevas fuentes de financiación.