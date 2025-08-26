Somos Cáceres pide el arreglo de los caminos de Membrío

Martes, 26 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

J. R. N. G. Somos Cáceres solicita al Ayuntamiento el arreglo de los caminos municipales de Membrío. Pedro Blanco, secretario de política rural de esta formación, afirma que hay abundante maleza que dificulta su uso. Por eso propone que se lleven a cabo actuaciones de adecentamiento y mejora que permitan un acceso más sencillo a las explotaciones agrícolas y ganaderas del municipio.