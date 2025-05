Con un cable de alta tensión en el portal y sin acceso para coches

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 17 de diciembre 2022, 15:46 Comenta Compartir

Más de un mes sin poder acceder en coche a su domicilio y con un cable de alta tensión atravesando el portal. Esta es la situación en la que se encuentran 80 familias de Navalmoral, concretamente las residentes en el número 19 de la calle Ronda Sur.

Los afectados han explicado a este diario la falta de soluciones tanto por parte del Ayuntamiento como de la compañía Iberdrola. «A ver si al hacer público todo esto, algo se moviliza y podemos recobrar nuestra dignidad como ciudadanos», lamentan.

Aunque antes de hacer la crítica recuerdan la buena acogida que tuvo el inicio de las obras de asfaltado de la calle –en realidad un callejón sin salida– a finales de noviembre, toda vez que lo llevaban demandando desde hace más de 25 años.

«El 11 de noviembre nos ponen unas señales del Ayuntamiento para que no aparquemos porque comienzan. Pero no se iniciaron ni esa semana ni la siguiente... A finales de mes empiezan a romper el pavimento, lo levantan todo y meten la nueva acometida de agua. El 1 de diciembre lo dejan todo levantado y no vuelven», relatan.

Avería eléctrica

Pero lo peor les llegó el pasado día 7, cuando «empieza a oler muchísimo a goma quemada y saltan los plomos de todo el edificio». Tras varias horas sin suministro eléctrico «nos hacen un apaño temporal. Vuelve la luz y nos dicen que el daño se hizo cuando se picó una semana antes, que dejaron el cable dañado y con las lluvias...», aseveran.

De ahí el malestar vecinal, dado que llevan más de una semana «con el apaño, muy peligroso», pues por el portal discurren cables de alta tensión, cuando, además, buena parte de los residentes son personas mayores con movilidad reducida, por lo que el problema es aún peor.

Insisten en que se trata de un daño «causado por trabajadores municipales», por lo que han pedido soluciones. «Pero ahora Iberdrola dice que es asunto del Ayuntamiento y este que es de la compañía».

Y mientras tanto, concluyen, las 80 familias siguen «con unos cables de alta tensión atravesando el portal y gente mayor sin poder salir a la calle porque sus hijos no pueden acceder con el coche. Y hasta un matrimonio con discapacidad sin poder salir más allá del portal».