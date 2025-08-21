Butaca 81 llena el teatro de Aldeacentenera con 'Lo que somos'

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:28 Comenta Compartir

ELOY GARCÍA. El Teatro Municipal de Aldeacentenera acogió el lunes el estreno de la obra 'Lo que somos', escrita por Miguel Jiménez y dirigida por Blanca Rentero. Registró un lleno total, por lo que el martes se celebró una segunda representación. Desde el Ayuntamiento agradecen la entrega de actores, actrices y a la cantante de la compañía Butaca 81, «que con su talento nos hicieron vibrar y emocionarnos con cada entrega».

La programación cultural estival prosiguió ayer con la noche literaria dedicada a Espronceda, que acogió el Tinao de Isidoro Luengo.