HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Saludos tras finalizar la función. AA

Butaca 81 llena el teatro de Aldeacentenera con 'Lo que somos'

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:28

ELOY GARCÍA. El Teatro Municipal de Aldeacentenera acogió el lunes el estreno de la obra 'Lo que somos', escrita por Miguel Jiménez y dirigida por Blanca Rentero. Registró un lleno total, por lo que el martes se celebró una segunda representación. Desde el Ayuntamiento agradecen la entrega de actores, actrices y a la cantante de la compañía Butaca 81, «que con su talento nos hicieron vibrar y emocionarnos con cada entrega».

La programación cultural estival prosiguió ayer con la noche literaria dedicada a Espronceda, que acogió el Tinao de Isidoro Luengo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  9. 9 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Butaca 81 llena el teatro de Aldeacentenera con 'Lo que somos'

Butaca 81 llena el teatro de Aldeacentenera con &#039;Lo que somos&#039;