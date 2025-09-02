HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Breña y Los Caños de Hinojal sufren actos vandálicos

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:50

J. R. N. El pasado domingo la localidad cacereña de Talavan en La Breña, y en especial la zona de los Caños, han sufrido un acto vandálico, apareciendo pintadas en distintos espacios que forman parte de su patrimonio. Desde el ayuntamiento condenan enérgicamente estos actos, y piden respeto hacia su patrimonio y sus espacios públicos.

