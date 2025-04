Bomberos de Navalmoral rescatan un cachorro que se cayó por una canalización

Varios bomberos del parque del SEPEI de Navalmoral de la Mata realizaron el lunes uno de los rescates que, a buen seguro, les habrá resultado ... complicado y laborioso de sus respectivas andaduras profesionales al sacar a un perro de pequeño tamaño que había caído por una canalización desde la azotea al primer piso de un bloque de viviendas situado en las traseras del centro de educación infantil Nuestra Señora de las Angustias.

«Se le oía pero no se podía acceder. Sus propietarios estaban en la azotea, donde están instaladas las canalizaciones de ventilación de aire, con tan mala suerte que se les escapó y se metió por una de ellas. Cayó desde la azotea al primer piso, unos 10 o 12 metros. Le veíamos y le sentíamos, pero no sabíamos a qué altura estaba. Sabíamos que estaba vivo, pero el acceso era imposible», explicaron los bomberos.

A partir de ahí empezaron a dar vueltas a la situación para encontrar una solución. Entonces decidieron medir la altura a la que estaba el cachorro con las cuerdas y acceder a la vivienda donde daba esa canalización, que suele ser el baño o la cocina. Una vez localizado fue necesario romper un tabique y cortar la tubería con una radial para poder acceder. Por suerte le rescataron vivo, para alegría de los propietarios que se temían lo peor, ante el golpe que se debió de dar y dejar de escuchar su llanto.

«Es una situación que no te esperas y no entiendes cuando te dicen que un perro se ha caído dentro una tubería desde una azotea. No te haces idea hasta que lo ves», aseguran los profesionales.

Por último, los bomberos agradecen la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Local para facilitar el acceso a la vivienda y poder romper un tabique, cuyos gastos se comprometió a asumir el propietario del can.

«La colaboración ciudadana y de la Guardia Civil y la Policía fue ejemplar», afirman.