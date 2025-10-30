La biblioteca de Arroyo de la Luz se engalana para Halloween
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
J. R. N. La biblioteca municipal de Arroyo de la Luz se convierte en la Guarida Secreta de las más mágicas y terroríficas historias. Han ... estado preparando libros hechizados y recetas secretas para Halloween, además de un rincón con lecturas de miedo para todas las edades, y mañana habrá una tarde terroríficamente divertida, con un cuentacuentos de miedo con historias que les pondrán los pelos de punta, sacadas de su sección de misterio y una merienda monstruosa para recargar fuerzas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión