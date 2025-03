El Bellota Rock Fest y Espacio Utopía, nominados a los Premios de la Música, que se entregan el sábado

El Bellota Rock Fest y la sede por excelencia de la Asociación Bellota Rock, Espacio Utopía, recibieron días atrás la grata noticia de estar nominados ... a los premios de la música extremeña que organiza el Ayuntamiento de Cáceres y patrocina la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. Dichos premios otorgan un reconocimiento anual a la labor de diferentes implicados en la escena musical extremeña. Han sido 465 las propuestas recibidas, siendo nominados el festival en la categoría de Mejor Programación Musical y Espacio Utopía como Mejor Recinto de Conciertos. Recordemos que el Bellota

Festival de referencia

Rock Fest es un festival referencia en la autogestión en Extremadura y lo organiza la propia asociación. El pasado verano cumplía su sexta edición consolidándose dentro del calendario regional de festivales. En el mismo la Asociación Bellota Rock trata de alcanzar los objetivos de la misma como son el fomento de la cultura musical en Extremadura, tanto ayudando a bandas emergentes además de organizar eventos que beneficien a la cultura musical extremeña. Entre las peculiaridades de dicho festival está un concurso de bandas muy asentado cuyos ganadores de esta edición han sido Txerri Ugerak, Estrogenuinas y Maldito Matas, todos ellos participantes como ganadores en el próximo festival. Este será los días 26 y 27 de julio en la localidad de Valdencín y a los grupos ganadores del concurso de bandas les acompañarán Pitera, Kop, A Garulla, NoProcede, Funkiwis, The Kacharreta, Against You, Kalerizo y Balkan Bomba.

El desenlace final de estos premios tendrá lugar el próximo sábado, 9 de marzo, en una gala que se llevará a cabo en el Gran Teatro de Cáceres.