El belén ya está instalado en el Barrantes Cervantes. J. S. P.

El belén del artista Jesús Ortiz se puede visitar en el palacio de los Barrantes Cervantes de Trujillo

Huertas de la Magdalena acoge hoy una ruta por el berrocal, una degustación de migas y el recital de 'Rumba Pa'Ti'

Javier Sánchez Pablos

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

La llegada de la Navidad supone la puesta en marcha de diferentes iniciativas, algunas de ellas ya tradicionales en la ciudad. Es el caso de la inauguración del belén de grandes dimensiones elaborado por el trujillano Jesús Ortiz y que se puede ver en el palacio de los Barrantes Cervantes. Este artista reconoce que es «un sueño cumplido» poder mostrarlo en estas históricas instalaciones desde hace cuatro años.

Su montaje refleja la creatividad y el ingenio de su autor, además de su paciencia. Ha supuesto una labor de quince días, hasta que todo estaba colocado en su lugar correspondiente. La inmensa mayoría de las piezas, estructuras y figuras están realizadas por su propio autor, con diferentes materiales. Este año, «la propuesta incorpora nuevas figuras y detalles escenográficos que amplían el conjunto y muestran la constante evolución del trabajo de Ortiz, conocido por su minuciosidad y su particular forma de reinterpretar las escenas clásicas», señalan fuentes de la organización. Concretamente, la gran novedad es un puerto egipcio, con variedad de piezas.

La apertura de este belén incluyó el recital de la agrupación musical 'Son del Berrocal', a la que pertenece Ortiz. Una vez más, tuvo una buena aceptación.

Ahora, este belén puede visitar hasta el 5 de enero, de jueves a sábado de 12.00 horas a 14.00 horas y de 18.00 horas a 20.00 horas. Los domingos solo se puede ver en horario de mañana.

Otra actividad que se quiere abrir camino en estos días es la 'Migada', en Huertas de la Magdalena, que hoy celebra su II edición. La primera tuvo una buena acogida. Según el programa previsto, a las 10.00 horas, se ha organizado una ruta por el .berrocal. A mediodía, llegará esa degustación de migas. Este programa incluye un recital de la formación 'Rumba Pa'Ti', en el parque de este núcleo de población, a partir de las 16.00 horas.

