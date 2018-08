El Ayuntamiento de Jaraíz volverá a pedir la puesta en marcha de la sala de radiografías del centro de salud

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera volverá a pedir a la Junta de Extremadura que ponga en marcha la sala de rayos X del centro de salud, instalada en el año 2005, pero que nunca ha llegado a funcionar.

«Me he visto hasta en tres ocasiones con José María Vergeles, el consejero de Sanidad para tratar este asunto», señala el alcalde, Luis Miguel Núñez.

En las primeras visitas el consejero Vergeles indicó que no se podía utilizar porque los aparatos eran analógicos y después, en la última, porque la sala no estaba plomada. «Yo le he enviado una fotografía para que viera que se equivocaba, ya que sí está plomada», asegura tajante el primer edil.

Petición vecinal

No solamente el Consistorio viene solicitando que se preste este servicio, sino los colectivos vecinales. «No tiene sentido que se encuentre parado y no se utilice. Volveremos a pedir que se ponga en marcha. Es una necesidad para nuestra localidad y los pueblos vecinos. Evitaría el desplazamiento masivo al hospital de Plasencia y su colapso».