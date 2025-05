El Ayuntamiento de Coria suspende los desfiles de Carnaval por falta de participantes

IRENE DOMÍNGUEZ Sábado, 26 de febrero 2022, 11:08 Comenta Compartir

Tras los dos años de parón en todas las fiestas de la localidad, todo indicaba que en 2022 sería posible volver a disfrutar del carnaval. Así lo hacía saber el Ayuntamiento de Coria el pasado día 15, abriendo el plazo para la inscripción de los grupos que quisieran participar en sus tradicionales desfiles-concurso. En las bases se indicaba que debería al menos haber cinco participantes, con el fin de que pudiera celebrarse correctamente el concurso.

Sin embargo, el martes, numerosos vecinos expresaban en redes sociales sus quejas tras enterarse de que los desfiles del sábado y el domingo quedaban cancelados ante la poca participación. Y es que se habían inscrito solo tres participantes individuales y un numeroso grupo. Las quejas se centraban en la poca antelación con que el Ayuntamiento avisó de que se celebrarían los desfiles, lo que ha hecho que muchos de los grupos que tradicionalmente participan este año no lo hicieran, ya que la mayoría comienzan meses antes con los preparativos de sus disfraces y carrozas. A pesar del poco tiempo que el consistorio dio para organizar el desfile, quienes se prepararon a contrarreloj ahora se lamentan por el trabajo y esfuerzo que se ha echado a perder debido a la cancelación.

Una de las personas que se expresaba su malestar en las redes sociales y que se inscribía en grupo contaba que ha organizado a 80 familias que, a 20 días de los desfiles, se embarcaban en la preparación a contrarreloj de los trajes que finalmente no podrán lucir en el desfile. Un esfuerzo que no encuentra su recompensa. Otros participantes no solo se quejan del tiempo invertido en los preparativos, sino en la ilusión que habían vuelto a sentir por poder pisar el recorrido con sus disfraces tras los dos años de pandemia.

El Ayuntamiento ha organizado una fiesta infantil para mañana en la Casa de Cultura.