HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LOSAR DE LA VERA

El Ayuntamiento servirá cenas navideñas a personas necesitadas

Eloy García

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Que ningún vecino se quede sin una cena navideña en Nochebuena y Nochevieja es el objetivo de Losar Solidario, iniciativa que llevará menús navideños a las personas más necesitadas, como ha hecho en anteriores años.

De la misma dan cuenta a través de sus redes sociales, señalando que los interesados pueden informarse y presentar la preceptiva solicitud en la Casa Consistorial. Para la de Nochebuena pueden hacerlo hasta el día 20, mientras que para Nochevieja tienen hasta el 27.

Por otro lado, tras el arranque del programa Micromusic Losar 2025 el sábado con un tributo a Nino Bravo, a cargo de Paco Torres, informan que las próximas citas tendrán lugar el 13 con el concierto didáctico de Bach&Ana, el 20 con la banda de música de Navalmoral de la Mata, el 26 con flamenco navideño con Carmen la Parreña y su zambomba y el 28 con el escenario abierto a ‘Gente sin complejos’.

En todos los casos darán comienzo a partir de las siete en la Casa de la Cultura y cuentan con la colaboración de la Junta y Diputación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  3. 3 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  4. 4 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  5. 5 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  8. 8 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  9. 9 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor
  10. 10

    El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento servirá cenas navideñas a personas necesitadas