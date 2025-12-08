El Ayuntamiento servirá cenas navideñas a personas necesitadas

Eloy García Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Que ningún vecino se quede sin una cena navideña en Nochebuena y Nochevieja es el objetivo de Losar Solidario, iniciativa que llevará menús navideños a las personas más necesitadas, como ha hecho en anteriores años.

De la misma dan cuenta a través de sus redes sociales, señalando que los interesados pueden informarse y presentar la preceptiva solicitud en la Casa Consistorial. Para la de Nochebuena pueden hacerlo hasta el día 20, mientras que para Nochevieja tienen hasta el 27.

Por otro lado, tras el arranque del programa Micromusic Losar 2025 el sábado con un tributo a Nino Bravo, a cargo de Paco Torres, informan que las próximas citas tendrán lugar el 13 con el concierto didáctico de Bach&Ana, el 20 con la banda de música de Navalmoral de la Mata, el 26 con flamenco navideño con Carmen la Parreña y su zambomba y el 28 con el escenario abierto a ‘Gente sin complejos’.

En todos los casos darán comienzo a partir de las siete en la Casa de la Cultura y cuentan con la colaboración de la Junta y Diputación.