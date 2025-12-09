HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

JARAÍZ DE LA VERA

El Ayuntamiento prosigue con el plan municipal de mejora de los pasos peatonales

P. D. Samino

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera continúa desarrollando el plan municipal de mejora de los itinerarios peatonales, financiado con fondos propios y también a través del Programa de Fomento Agrario.

En el ejercicio de 2025, para el que ha sacado a licitación el suministro de materiales para las obras por un presupuesto base de licitación de 136.064,51 euros, contempla la reforma del jardín y zonas peatonales situadas a la entrada de la avenida del Salobrar, así como los de las calles Soria, Bailén y Zalamea, mientras que dotará de dos áreas peatonales al tramo central de la avenida de la Constitución. En este paquete figuran también la reforma del jardín del mirador de los Moteros y la parte final del cerramiento sur del polideportivo.

Asimismo, están a punto de concluir las obras de renovación de la intersección de la avenida del Salobrar y la calle Cerro de las Colmenas. «Una muy transitada tanto por vehículos como por los viandantes. Es especialmente importante esta actuación debido a su cercanía al colegio público Ejido», señala el alcalde, Luis Miguel Núñez.

hoy El Ayuntamiento prosigue con el plan municipal de mejora de los pasos peatonales