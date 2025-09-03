El Ayuntamiento de Jaraíz ultima la puesta a punto de los colegios públicos
P. D. Samino
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:03
El Consistorio de Jaraíz de la Vera está realizado estos días la puesta a punto de los tres edificios de los colegios públicos de la ... localidad como ya viene siendo tradicional por estas fechas de cara al inminente comienzo del nuevo curso escolar.
El Servicio Municipal de Obras ha llevado a cabo trabajos de mejoras y mantenimiento en el colegio Gregoria Collado, tanto en el centro de Primaria, ubicado en la avenida de la Montaña, como en el de Educación Infantil, sito en la avenida del Matadero; así como en el colegio Ejido. «Estamos trabajando en pequeñas reparaciones, albañilería, electricidad, jardinería, etcétera; y en otras tareas de adecentamientos», han indicado desdela Alcaldía.
Los trabajos han consistido en reformas puntuales, pintura, limpieza de arquetas, desbroces y otras actuaciones en cada uno de los inmuebles. En el caso del Gregoria Collado, los últimos remates están siendo los del pintado de las barandillas de la rampa de acceso a la entrada principal y escaleras lateras, además del porche que cobija a la misma.
