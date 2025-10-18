El Ayuntamiento de Horcajo aconseja hacer un uso responsable del agua
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. El ayuntamiento de la localidad cacereña de Hervas ha informado a todos sus vecinos y vecinas que desde la asistencia técnica a ... la explotación y mantenimiento de presas perteneciente a la conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura les han indicado que debido a la falta de lluvias de los últimos meses, y teniendo en cuenta el nivel almacenado en la presa del Horcajo, se recomienda hacer uso responsable y racional del consumo de agua disponible.
