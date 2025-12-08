El Ayuntamiento convoca los tradicionales concursos navideños

P. D. Samino Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha convocado los tradicionales concursos de balcones y fachadas, barrios, escaparates, belenes y cuentos, con la finalidad de exaltar las fiestas navideñas en el municipio y atraer visitantes.

La participación en cualquiera de los cinco es gratuita. El plazo de inscripción finaliza el día 19 de diciembre, excepto para el de cuentos de Navidad, que se prolongará hasta el 30 de diciembre de 2025, con el objetivo de promover y fomentar la lectura y escritura entre los niños.

Los tres primeros clasificados en cada uno de los certámenes recibirán un premio, que consistirán en cheques regalos, canjeables en cualquiera de los establecimientos participantes en la campaña de comercio ‘En Navidad compra en Jaraíz 2025’. Las bases de todos los concursos se pueden consultar en web municipal.

También ha abierto el plazo para desfilar en la cabalgata de Reyes. Todos los niños de edades comprendidas entre los cinco y doce años de edad que quieran participar pueden apuntarse llamando al teléfono 927 46 00 24.