Avanzan a buen ritmo las obras del aparcamiento del hospital de Navalmoral de la Mata El proyecto incluye la creación de unas 110 plazas y la instalación de una isleta central ajardinada y alumbrado

Avanzan a buen ritmo los trabajos del nuevo aparcamiento que está ejecutando el Ayuntamiento junto al hospital Campo Arañuelo, una actuación que considera «clave» para mejorar la accesibilidad y el servicio a los usuarios del centro sanitario.

El miércoles se inició el extendido del firme, «un proceso que permitirá conformar la base asfáltica sobre la que se habilitarán las futuras plazas. Estos trabajos, centrados en la creación de una superficie estable, compacta y duradera, continuarán a lo largo del viernes y quedarán prácticamente finalizados, conforme al calendario previsto y a las condiciones técnicas establecidas en la obra», explica.

La actuación en marcha contempla la creación de un espacio de unos 3.300 metros cuadrados, con capacidad para 110 plazas. De ellas tres estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras tres contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos. También incluye la instalación de una isleta central ajardinada y alumbrado mediante luminarias LED alimentadas con paneles solares.

Una vez se termine el asfaltado, los trabajos continuarán con la señalización de las plazas, la plantación del arbolado, la puesta en funcionamiento del riego y el montaje de las luminarias.

El proyecto se adjudicó en 293.661,80 euros, dentro del compromiso municipal de «mejorar los espacios públicos, reforzar la movilidad y dotar de mejores servicios a la zona del hospital».