HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de asfaltado el nuevo aparcamiento del hospital. HOY

Avanzan a buen ritmo las obras del aparcamiento del hospital de Navalmoral de la Mata

El proyecto incluye la creación de unas 110 plazas y la instalación de una isleta central ajardinada y alumbrado

Miguel ángel Marcos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Avanzan a buen ritmo los trabajos del nuevo aparcamiento que está ejecutando el Ayuntamiento junto al hospital Campo Arañuelo, una actuación que considera «clave» para mejorar la accesibilidad y el servicio a los usuarios del centro sanitario.

El miércoles se inició el extendido del firme, «un proceso que permitirá conformar la base asfáltica sobre la que se habilitarán las futuras plazas. Estos trabajos, centrados en la creación de una superficie estable, compacta y duradera, continuarán a lo largo del viernes y quedarán prácticamente finalizados, conforme al calendario previsto y a las condiciones técnicas establecidas en la obra», explica.

  • i

  • www.hoynavalmoral.es

La actuación en marcha contempla la creación de un espacio de unos 3.300 metros cuadrados, con capacidad para 110 plazas. De ellas tres estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras tres contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos. También incluye la instalación de una isleta central ajardinada y alumbrado mediante luminarias LED alimentadas con paneles solares.

Una vez se termine el asfaltado, los trabajos continuarán con la señalización de las plazas, la plantación del arbolado, la puesta en funcionamiento del riego y el montaje de las luminarias.

El proyecto se adjudicó en 293.661,80 euros, dentro del compromiso municipal de «mejorar los espacios públicos, reforzar la movilidad y dotar de mejores servicios a la zona del hospital».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  8. 8 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Avanzan a buen ritmo las obras del aparcamiento del hospital de Navalmoral de la Mata

Avanzan a buen ritmo las obras del aparcamiento del hospital de Navalmoral de la Mata