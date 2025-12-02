HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

JARANDILLA DE LA VERA

La Asociación de Fiestas Tradicionales con Fuego integra 'Los Escobazos' de Jarandilla

Eloy García

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La población y con ella su fiesta más emblemática, 'Los Escobazos', se ha integrado en la Asociación de Fiestas Tradicionales con Fuego, fundada el fin de semana en Nava del Rey (Valladolid), con la presencia del concejal de Festejos y Turismo jarandillano, Pablo López.

Desde el Ayuntamiento explican que la presencia de López busca afianzar 'Los Escobazos' dentro de esta nueva plataforma, reforzar «la representatividad de esta tradición y garantizar que un rito tan singular continúe ganando visibilidad fuera de nuestra comunidad autónoma».

El concejal subrayó que la jarandillana «es una fiesta viva, con identidad propia y un enorme potencial turístico, por lo que su inclusión en la asociación supone una oportunidad para continuar impulsándola a nivel nacional».

La reunión sirvió también para establecer las primeras líneas de trabajo, entre las que se encuentran campañas conjuntas de promoción, divulgación en centros culturales y turísticos, y la búsqueda de reconocimiento institucional.

