HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la inauguración, a las puertas del centro. A. A.
ALDEACENTENERA

La asociación cuenta ya con las llaves del Centro del Mayor

Eloy García

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El miércoles tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo Centro del Mayor, un «espacio de encuentro, vida y convivencia, que nace del esfuerzo conjunto de nuestro Ayuntamiento y de la Asociación de Mayores de Aldeacentenera», explicaron desde el Consistorio.

Las instalaciones, que cuentan con una superficie útil de 370 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, han supuesto una inversión de 450.000 euros.

«Será mucho más que un edificio: será el escenario de meriendas, bailes, talleres, charlas, juegos… momentos de amistad y alegría compartida», celebraron desde el Ayuntamiento, agradeciendo a la anterior directiva de la asociación, así como a la actual, por trabajar para la consecución de este logro.

El acto inaugural finalizó con la firma del convenio de cesión y entrega de llaves a la asociación, «convencidos de que seguiremos caminando de la mano», concluyeron.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  3. 3 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8 El PP renueva su dirección provincial para gobernar la Diputación de Badajoz en 2027
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La asociación cuenta ya con las llaves del Centro del Mayor

La asociación cuenta ya con las llaves del Centro del Mayor