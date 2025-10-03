La asociación cuenta ya con las llaves del Centro del Mayor

Asistentes a la inauguración, a las puertas del centro.

El miércoles tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo Centro del Mayor, un «espacio de encuentro, vida y convivencia, que nace del esfuerzo conjunto de nuestro Ayuntamiento y de la Asociación de Mayores de Aldeacentenera», explicaron desde el Consistorio.

Las instalaciones, que cuentan con una superficie útil de 370 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, han supuesto una inversión de 450.000 euros.

«Será mucho más que un edificio: será el escenario de meriendas, bailes, talleres, charlas, juegos… momentos de amistad y alegría compartida», celebraron desde el Ayuntamiento, agradeciendo a la anterior directiva de la asociación, así como a la actual, por trabajar para la consecución de este logro.

El acto inaugural finalizó con la firma del convenio de cesión y entrega de llaves a la asociación, «convencidos de que seguiremos caminando de la mano», concluyeron.