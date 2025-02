El artista losareño Jaime Urdiales triunfa en Estampa

El éxito del artista losareño en Estampa 2023, la feria de arte contemporáneo que hasta ayer acogieron las instalaciones de Ifema en Madrid, le ha ... valido el reconocimiento del Ayuntamiento de Losar.

Desde el Consistorio celebran que la muestra de Urdiales, de la mano de la galería Ponce+Robles, «ha tenido un gran éxito». De igual forma subrayan que en una de las obras expuestas, la escultura titulada 'Open me in case of an emergency', ha contado con la participación de otro artista local, @kalster404.

Este artista, que actualmente reside en Londres, pero que su infancia transcurrió en Losar, se mudó a Madrid a los 18 años de edad para estudiar Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos (2018), comenzando a viajar por el mundo. Su obra ha sido expuesta en Estados Unidos, Europa y Asia.

Para concluir anuncian que Urdiales tiene previsto participar, por primera vez, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, una de las más importantes del mundo.