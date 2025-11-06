Arranca en Montehermoso el V Festival de Teatro 'Otoño a Escena'
J. R. N.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El V Festival de Teatro 'Otoño a Escena' ofrecerá cinco obras del 8 de noviembre al 6 de diciembre. La venta de entradas se ... realizará en la Casa de Cultura de 16.00 a 20.00 horas, en el teléfono 927 675 410 y el día de la función en taquilla. Habrá premios a mejor obra e intérprete por votación popular.
