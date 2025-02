Archivan la denuncia por fraude electoral en Casares de las Hurdes

La denuncia presentada por el PSOE por fraude electoral cometido por un candidato del PP en Casares de las Hurdes el pasado mes de ... mayo, ha sido archivada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Plasencia, por lo que el Partido Popular ha pedido una disculpa pública al PSOE.

Según señala el PP en una nota, la decisión ratifica lo que el partido ha defendido, «que se trató de una acusación totalmente falsa con la que se pretendió atentar contra las bases de la democracia sembrando las dudas sobre la transparencia en el voto».

Asimismo, señala que fue «una manera de intentar poner freno con artes poco éticas a lo que era evidente esos días, que Extremadura iba a hablar y a dar su confianza a María Guardiola como presidenta de la Junta y a José María Martín como alcalde de Casares de las Hurdes».

«La decisión del Juzgado demuestra que la denuncia interpuesta por el ex alcalde y secretario provincial de organización del PSOE, Eduardo Béjar, no tiene ningún fundamento porque no hubo coacciones, ni compra de votos porque además ni si quiera había votos en sí, como han aseverado testigos de los hechos. Lo grave es que este dirigente socialista ve archivada, otra vez, una denuncia del estilo, como hace cuatro años», subraya el PP.

Desde el Partido Popular de la provincia de Cáceres indican que celebran que «estas falsas acusaciones no calaran en los vecinos de la localidad, que siguieron confiando en la candidatura del PP para dirigir este ayuntamiento y presidir la Mancomunidad de la comarca de Las Hurdes».