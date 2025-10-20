'Del arca de las tres llaves a la nube', en Almaraz
REDACCIÓN
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
La exposición itinerante 'Del arca de las tres llaves a la nube', impulsada por el Servicio de Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres ... y que muestra al público documentos históricos originales de su archivo municipal, recala en Almaraz y estará abierta en el Ayuntamiento hasta el 19 de noviembre.
