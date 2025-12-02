HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

MORALEJA

Aprobadas las cuentas de Moraleja por casi 9 millones

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

J. R. N. Los presupuestos para el próximo año 2026 del ayuntamiento de la localidad de Moraleja han sido aprobados por unanimidad en el último pleno ordinario celebrado en el consistorio moralejano. Dicho presupuesto, asciende a la cantidad de 8.786.274,80 euros, lo que supone un incremento del 4,6% respecto a las cuentas de 2024. La aprobación de este presupuesto, garantiza la prestación de servicios públicos, el pago de deuda e inversiones con una cantidad de más de 1.400.000 euros.

