Numerosos vehículos se concentran a diario junto al hospital.

El aparcamiento del hospital Campo Arañuelo, más cerca

Adjudicados los trabajos para crear 106 plazas, con un coste de 293.661,80 euros

Miguel ángel Marcos

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:20

Una infraestructura anunciada hace cuatro años, la construcción de un aparcamiento en los accesos al hospital Campo Arañuelo, parece que por fin será realidad dentro de unos meses.

Entonces, en julio de 2021, se avanzó que el Ayuntamiento iba a destinar 177.000 euros a solventar una «necesidad largamente demandada por usuarios y trabajadores»: el acondicionamiento del estacionamiento que existe, en tierra, junto al paseo que lleva al centro. Pero no se hizo.

Cuatro años después, en julio pasado, la actuación salió a licitación con un coste de 350.000 euros para crear 106 plazas, en una superficie de unos 3.300 metros cuadrados.

Al concurso se presentaron cinco empresas, siendo la más ventajosa para las arcas municipales la de Araplasa en 293.661,80 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

