Apamex sale al paso de la polémica por el ancho de la acera en la barriada de 'Las 70'

La Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) ha querido salir al paso de la polémica suscitada por las obras del ensanche de las aceras proyectado en la barriada de Las 70 viviendas, junto al campo de fútbol. Esta medida ha suscitado malestar en un grupo de vecinos, mientras que el concejal delegado ha defendido la intervención.

El presidente de Apamex, Jesús Gumiel, explica que existe una normativa regulada por una orden del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana publicada en el BOE el 6 de agosto de 2021, que detalla que deben ser de 1,80 metros, en el momento en el que se intervienen en ellas. Por tanto, asegura que sería ilegal dejarlas como están. Además, cualquier persona podría denunciar esta obra, matiza. La intención del Consistorio es ensancharlas a 1,30 metros. «Que el Ayuntamiento tiene algunas razones especiales para no llevarlas a esos 1,80 metros, ellos sabrán, pero de ningún modo se pueden dejar en 0,90 metros», indica el dirigente. Insiste en que los vecinos tienen derecho a caminar por aceras anchas y cómodas porque «la normativa les ampara»». De hecho, apunta que se ha puesto algún inquilino de la zona en contacto con el Consistorio para defender la nueva propuesta.

Gumiel asevera que no solo respalda ese aumento del ancho de la acera, sino que defiende que se lleven a cabo a 1,80 metros, más allá de la razones que pueda tener el Consistorio.

El presidente de Apamex recuerda, asimismo, que la tendencia es que los municipios den una anchura mayor a sus aceras, además de hacer las calles con plataforma única, así como fomentar las vías peatonales. «El espacio es de la ciudadanía y no de los vehículos». Insiste en que las calles se tienen que llevar a cabo en función de normativa y no atendiendo a criterios personales. Reconoce que este tipo de polémicas suele surgir también en otros municipios, con diferentes argumentarios. No obstante, desde Apamex se defiende que los ayuntamientos destinen recursos para este tipo de mejoras.

Ante la normativa, fuentes vecinales de la barriada afectada matizan que el Ayuntamiento no siempre respeta esta medida en nuevas intervenciones de vías.