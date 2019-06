38 años salvando vidas de forma altruista Gómez posa con su placa de reconocimiento. :: E.G.R. La Hermandad de Donantes de sangre Campo Arañuelo homenajea a Francisco Gómez, que ha superado la barrera de las 100 donaciones ELOY GARCÍA NAVALMORAL DELA MATA. Lunes, 24 junio 2019, 08:59

No es fácil sobrepasar la barrera de las 100 donaciones de sangre, máxime si se comienza con tan altruista acción a los 27 años de edad. Pues bien, este es el logro de Francisco Gómez González, el moralo que fue homenajeado por la Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo en la última asamblea general celebrada y que recientemente se ha 'cortado la coleta' en estas lides, al haber cumplido los 65 años de edad.

Gómez, quién humildemente resta importancia a tal logro, ha conseguido llegar a la nada desdeñable cifra de 103 donaciones, o lo que es lo mismo, de forma desinteresada ha dado 46,35 litros de su sangre (a razón de 450 mililitros por donación) a personas que lo necesitaban. «Desde los 27 años estoy donando tres ó cuatro veces al año, sin falta. Si llegaba la fecha en que podía volver a donar y no me coincidía con alguna de las extracciones programadas en Navalmoral me buscaba una de las que se hacen en los pueblos de la zona que me cuadrase para ir», rememora.

Pero... ¿por qué a los 27 años?. «Recuerdo que estábamos en la peña Los Cuervos haciendo una carroza para el Carnaval. Allí estaba Crescen, el primer presidente de la Hermandad. Se fue a una reunión de los donantes y yo me fui con él para ver como iba la cosa. Al día siguiente doné por primera vez, en el hospital,... ¡Y desde entonces sin parar!», comenta entre risas.

No obstante ahora sí se ve obligado a parar, toda vez que a los mayores de 65 años no les está permitido donar por motivos de salud, si bien Gómez asegura sentirse en perfecta en forma para seguir donando sangre. «La verdad es que me da un poco pena, por verme obligado a dejarlo y porque no estamos siendo capaces de inculcar a los más jóvenes la necesidad de donar. Ellos son los que tienen que involucrarse y coger el testigo de quienes lo vamos dejando. Ahora pienso que ojalá pudiese retroceder en el tiempo, no para empezar a donar con 27 años, sino con 18», afirma, haciendo alusión al descenso en el número de donaciones que a nivel regional se viene registrando durante los últimos años.

Lejos quedan aquellos tiempos, prosigue, en los que el índice de donación era tal en la región general y el área de influencia en particular que se mandaba sangre a otras regiones con carencias. «Y es que donar es todo ventajas, si incluso sirve para que te tengan controlados tus niveles de colesterol y de hierro en sangre, etcétera».

Salvar vidas

«No debemos olvidar que la sangre no se puede fabricar y que siempre hay alguna persona, en algún lugar, que necesita nuestra sangre», argumenta. Además, explica, donar es algo que nunca le supuso un gran esfuerzo. No ha tenido mareos, ni malestar. Siempre me pareció superfácil, algo que no nos cuesta nada y que sin embargo supone una gran ayuda». De ahí el llamamiento que hace a los jóvenes para que se involucren en esta labor altruista, entre otros aspectos «por la satisfacción que da el ayudar, algo de lo que te das especial cuenta cuando un familiar tuyo necesita sangre, porque ahí si ves que estás salvando vidas. Y la sangre caduca, así que hay que estar renovándola continuamente», concluye.

Además de su faceta de donante, Gómez ha colaborado activamente con la Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo. Durante tres años fue presidente de la misma, y con posterioridad vocal.