«Hace 35 o 40 años que no nace un bebé en Valencia de Alcántara»

Hugo llegó al mundo a las 13,34 horas de ayer en la consulta de la matrona del centro de salud del municipio cacereño de ... Valencia de Alcántara (5.325 habitantes, Sierra de San Pedro). «Hace 35 o 40 años que no nace aquí un bebé», relata Gloria García Seco, una de las enfermeras que asistieron en el parto. La madre del recién nacido, María Julia Gómez, tiene 18 años y estaba embarazada por primera vez. Acudió al centro de salud porque había roto aguas y además, le dolía mucho la espalda.

«Era un embarazo a término. No tenían coche para ir al hospital, así que iba a pedir una ambulancia para el traslado de la paciente a Cáceres. Imprimiendo el volante me mencionó que notaba una presión muy grande, así que pensé que estaba más avanzada de lo que inicialmente pensamos», cuenta Mari Cruz Blanco, la matrona, que trabajaba desde hacía menos de un mes en el centro de salud.

«Cuando hice un tacto vi que la dilatación estaba completa. Me puse algo nerviosa pero enseguida vi que el parto era inminente», añade. La joven matrona, de 25 años, había atendido ya otros alumbramientos en los hospitales de Badajoz y Don Benito, pero no así. «Aquí no esperas que te vaya a pasar eso. Mi cara fue un poema».

El parto comenzó. «Llamamos a su médico de familia, Nuria Díaz, y a la ambulancia», señala la matrona. «Le dije que iba a salir perfecto y enseguida empezamos a ver la cabecita», narra García Seco. «No dábamos abasto y no teníamos material. Pero lo hemos pasado tan mal con la covid que merecíamos una alegría como esta. Se nos cayeron las lágrimas a todas y le hicimos unas ropitas brilli-brilli con empapadores», relata García Seco. En el parto ayudaron, además, la auxiliar de enfermería Carmen Pajares y la enfermera de pediatría Paqui Vizcaíno. El bebé pesó 2.780 kilos.

Desde que llegó la madre al centro de salud hasta que tuvo lugar el nacimiento transcurrieron unos 40 minutos. Algo más de 90 kilómetros separan Valencia de Alcántara de Cáceres, por lo que el trayecto en coche se alarga más de una hora, de modo que normalmente, desde el centro de salud se recomienda a las embarazadas que se trasladen a la capital cacereña cuando noten las primeras señales que indican el parto.

La ambulancia del 112, que acudió desde San Vicente de Alcántara, trasladó a madre y recién nacido a Cáceres. «Estas cosas te reconcilian con el mundo y con la vida. Una vida es una esperanza», concluye García Seco.