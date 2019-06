Ángela Miguel se despide tras 24 años como concejala Ángela Miguel en su despedida ante los informadores. :: MAM «Me hubiera gustado cumplir los 25, pero así lo ha querido el pueblo y hay que aceptarlo» MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 21 junio 2019, 08:45

Ángela Miguel aguantó las lágrimas en su despedida de la corporación municipal tras 24 años como concejala, pero no pudo hacerlo ayer al despedirse de los medios de comunicación locales al emocionarse al final de su intervención cuando dijo que le gustaría que la recordaran como una «buena persona, que ha trabajado mucho por su pueblo y ayudado a muchos vecinos».

«Todo tiene un principio y un final», señaló. «Es verdad que me hubiera gustado que el final fuera de otra manera, cumpliendo 25 años como concejala. Pero así lo ha querido el pueblo y hay que aceptarlo. Soy una persona agradecida y no me voy ni enfadada ni triste. Y voy a seguir trabajando como hasta ahora, aunque desde otro sitio», aseveró. En ese sentido añadió que en los años que tiene jamás ha recibido «tantos besos como los días después de las elecciones, ni he tenido en casa tantos ramos de rosas», lo que agradece profundamente.

De esta larga etapa de gestión municipal (compartida entre PP y Grupo Independiente por Navalmoral) se queda con los muchos compañeros que ha conocido, «unos mejores y otros peores, a los que ya he perdonado si me hicieron daño, que también los hubo, porque no guardo rencor a nadie ni quiero malos rollos. Conservo a la mayoría de los amigos que tenía y he hecho muchos más en estos años. Y con la misma alegría e ilusión con la que he trabajado me presenté a estas elecciones, pero como ha dicho un compañero vuestro he sido víctima de las circunstancias».

Se refiere a la presencia de ocho candidaturas, a la irrupción de Vox o a la estrecha colaboración con el equipo de gobierno, que algunos de sus votantes o no han entendido o han preferido votar directamente al PSOE, quedándose a 37 votos de seguir siendo concejala.

«Quiero quedar algo claro. No hemos tenido ningún pacto con el PSOE. Desde el primer día me aconsejaron que el Ayuntamiento tenía que salir adelante con quien estuviera de alcalde o alcaldesa. Y no decir sí o no porque sí. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hablando con ellos y sacando adelante muchas cosas, sin necesidad de la prensa y la foto. No nos arrepentimos de lo que hemos hecho estos cuatro años», afirmó.

En cuanto a actuaciones concretas recuerda las innovaciones que hizo en su etapa como concejala de Festejos, Cultura y Juventud con el PP, como el logotipo del Carnaval o el pasacalles del lunes, «en el que no olvidaré nunca aquel primer desfile con siete u ocho brasileñas y siete u ocho personas disfrazadas y mi nieto, con año y medio, con un tambor delante de ellos. Me alegra mucho que haya ido a más y sea de los grandes desfiles que tenemos».

El partido seguirá

Para terminar, Ángela Miguel anunció que no se va a retirar de la política, colaborando en todo aquello que le pida el Ayuntamiento, y manteniendo el partido «por si la gente joven que tenemos quiere tirar de él».

Y por supuesto que no se va a aburrir, ya que además de seguir con su catequesis, con la asociación de vecinos del barrio o con sus viajes, tiene pensado crear una plataforma para defender el folklore o pelear para hacer realidad el 'gran museo etnográfico' que llevaban en su programa electoral.