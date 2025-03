Anabel García presenta su nueva obra en la Fundación Concha

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 4 de noviembre 2022, 07:54 Comenta Compartir

La escritora morala Anabel García, residente en Madrid, presentó en la tarde de ayer a sus paisanos su nueva obra en la Fundación Concha, '¿Todavía? ¡Siempre!'. Es la número 15 en su trayectoria literaria, como destacaba en una entrevista previa, manteniendo un estilo que la ha convertido en una de las autoras más populares del país dentro del género romántico-cómico-erótico.

Sus obras, cargadas de humor, reivindican los personajes femeninos fuertes y con carácter. Entre ellas se encuentran una trilogía, varias bilogías y novelas independientes. Algunos de sus títulos anteriores son 'Solo tuya', 'Tacones y mazmorras', 'El día que me calle me salen subtítulos' o '¡A la mierda el príncipe azul! Yo quiero un lobo que me coma mejor'.

De todo ello conversó con Carolina Marcos, con menos público del esperado ante lo desapacible de la tarde y coincidir con otros eventos.