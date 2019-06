Anabel García presenta en la feria del libro su última novela Anabel en la feria del libro. / MAM La escritora morala va por la tercera edición de 'El día que me calle me salen subtítulos' MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 11 junio 2019, 08:32

Diez libros en cinco años han convertido a la escritora morala Anabel García en una de las autoras más populares dentro del género romántico. Lo demuestra que su última obra, 'El día que me calle me salen subtítulos', que va por la tercera edición. «Es una comedia romántica, como casi todas, en la que una chica adinerada se enamora de un chico que es más de la clase marginal. Relata, con humor, los problemas que tienen que pasar porque unos no se fían y los otros tampoco. En cuanto al título, es muy nuestro, que como nos callemos nos da algo. Y la protagonista es mucho así, no puede estar callada», explicaba a HOY mientras firmaba ejemplares en la caseta de librería Cervantes en la reciente feria del libro

Desde 2014 Anabel lanza dos libros por año, «me pongo por la noche cuando se acuestan los niños y me cunde bastante, porque imaginación tengo mucha. Y la aceptación es buena. Yo diría que cada vez un poquito más, porque siempre encuentras un lector nuevo y éste, a su vez, lo recomienda a alguna amiga. Cada vez hay más lectores. Y también en papel. Hace unos días me llamó la editorial para decirme que iban a imprimir una tercera edición. Y eso que hoy en día es dificilísimo vender en papel».

Por otro lado, la autora morala sigue fiel a su filosofía de no presentarse ni a premios ni a concursos, «porque la literatura romántica está un poco desprestigiada y hay muy pocos, y no me ha dado nunca por hacerlo».

En cambio no le importaría cambiar en el futuro de registro, probando con la novela histórica, que confiesa «le encanta. Pero eso ya cuando los niños sean un poco más mayores, porque lleva muchísima documentación. Un libro así tardaría cinco o seis años, y estos, que son más desenfadados, no requieren tanto trabajo. Pero no descarto que el día de mañana escriba algo más serio», añade.

Mientras tanto, y con la publicación de 'El día que me calle me salen subtítulos' todavía reciente, ultima una nueva novela que debe entregar antes de octubre. De hecho asegura que está «casi, casi», y que la rematará en la parcela familiar este verano, puesto que ahora sus visitas a Navalmoral son más frecuentes que en invierno.