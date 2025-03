A la ampa del colegio Sierra de Gredos de Navalmoral le preocupa la seguridad Madres y padres de alumnos no entienden por qué se ha dejado de cortar la calle al tráfico a la entrada y salida y ya no hay presencia policial

La asociación de madres y padres de alumnos del colegio Sierra de Gredos muestra en un comunicado su preocupación por la seguridad de sus hijos e hijas a la entrada y salida al centro, tras la retirada de la presencia policial.

La ampa recuerda que desde que comenzó el curso el Ayuntamiento cortó la avenida del Magisterio al tráfico en un sentido para «facilitar que las familias pudieran mantener las distancias de seguridad en la vía pública al no poder acceder a los centros educativos por los protocolos covid-19». Y así ha sido hasta la reanudación del curso, con vallas y con la presencia de agentes de la Policía Local.

«Pero ahora no sabemos el motivo por el que deciden que ya no es necesario, y desde el 10 de enero dejan de cortar el tráfico, ocasionando un caos y un peligro en la seguridad de los menores y de las familias al tener que ocupar la carretera dado que no hay espacio suficiente en la acera para tantas personas. Sin olvidar el espacio ocupado por los contenedores de basura, coches aparcados y árboles, que limitan el espacio y la visibilidad».

El colectivo añade que, supuestamente, se iba a mantener la presencia policial en las entradas y salidas de los colegios, «pero en el Sierra de Gredos no ha sido así», y cuando fueron conocedores de ello dirigieron un escrito a la alcaldesa, junto con la ampa del Campo Arañuelo, para tratar este asunto y buscar soluciones. «Pero hasta la fecha no se ha tenido contestación», lamentan.