La nueva presidenta del colectivo, Miriam Marín. CEDIDA
TRUJILLO

Amigos del Camino Mozárabe tiene nueva presidenta

Miriam Marín es la dirigente del colectivo, que quiere potenciar esta vía a su paso por la zona

Javier Sánchez Pablos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación Amigos del Camino Mozárabe por Trujillo tiene nueva presidenta. Se trata de la trujillana Miriam Marín, que representa a su vez a la asociación de empresarios Asemtru, ya integrada en este colectivo. Esta elección se llevó a cabo en una asamblea celebrada hace unos días. Antes, Marín ocupaba el cargo de vocal.

Marín pone de manifiesto que, desde hace un tiempo, los grupos de acción de la comarca Miajadas-Trujillo (Adicomt) y de la zona de Monfragüe (Ademe) trabajan de forma conjunta para potenciar esta vía de peregrinación hacia Santiago de Compostela, pasando por estas tierras. Recuerda que la agrupación que ahora preside es una condición indispensable para que la Federación de Caminos de Santiago lo incluya en su infraestructura y, de este modo, «puedan llegar muchos más peregrinos a nuestros municipios», remarca.

Esta dirigente recuerda que existe otro Camino Mozárabe por Mérida. Sin embargo, opina que el que cruza las tierras trujillanas es más corto y más bonito. Resalta igualmente el papel de Adicomt y Ademe, que lideran ese proyecto, con el apoyo de los municipios. «Siempre vamos a ir de la mano de estos dos grupos de acción local», subraya.

No tiene dudas de que hay que poner en valor el patrimonio cultural y etnográfico de todo el trazado de estos territorios. «Debemos trabajar para dar la importancia y el peso que tiene este trayecto de peregrinación». Y es que considera que es un producto turístico «muy potente». Prueba de ello es que, según avanza esta dirigente, las entidades implicadas se han puesto manos a la obra para preparar una gran presentación, con el fin de dar a conocer este Camino Mozárabe en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur 2026.

