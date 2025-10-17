'Te estoy amando locamente' llega hoy al ciclo de cine de Villanueva de la Vera

Eloy García Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El auditorio acoge esta tarde la proyección 'Te estoy amando locamente', incluida en el ciclo 'Ranas y otros tipos de humanas', una iniciativa de la asociación El Cinorrio, la plataforma BajoTeja y VeraCuir.

El largometraje, que aborda el incipiente movimiento LGTBI andaluz en el año 1977, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia, comenzará a las seis, abriéndose la taquilla (la entrada cuesta tres euros) 30 minutos antes.

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio entre los organizadores del ciclo y José María Núñez, activista en Fundación Triángulo, concluyendo con un aperitivo.

Este ciclo forma parte del proyecto homónimo de mediación cultural impulsado por los mismos colectivos, con el apoyo y acompañamiento de la Fundación Daniel y Nina Carasso y tiene como objetivo fortalecer y conectar la diversidad sexual y de género en el medio rural, a través de las artes escénicas y el lenguaje artístico «como vehículo para el diálogo público».