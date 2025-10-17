HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Debate posterior a las proyecciones de El Cinorrio. A. E. C.
VILLANUEVA DE LA VERA

'Te estoy amando locamente' llega hoy al ciclo de cine de Villanueva de la Vera

Eloy García

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

El auditorio acoge esta tarde la proyección 'Te estoy amando locamente', incluida en el ciclo 'Ranas y otros tipos de humanas', una iniciativa de la asociación El Cinorrio, la plataforma BajoTeja y VeraCuir.

El largometraje, que aborda el incipiente movimiento LGTBI andaluz en el año 1977, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia, comenzará a las seis, abriéndose la taquilla (la entrada cuesta tres euros) 30 minutos antes.

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio entre los organizadores del ciclo y José María Núñez, activista en Fundación Triángulo, concluyendo con un aperitivo.

Este ciclo forma parte del proyecto homónimo de mediación cultural impulsado por los mismos colectivos, con el apoyo y acompañamiento de la Fundación Daniel y Nina Carasso y tiene como objetivo fortalecer y conectar la diversidad sexual y de género en el medio rural, a través de las artes escénicas y el lenguaje artístico «como vehículo para el diálogo público».

