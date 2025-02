Alumnos del CRA Las Villuercas piden a Agricultura medidas para prevenir incendios

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 26 de diciembre 2022, 16:30 Comenta Compartir

El alumnado de quinto y sexto de Primaria del CRA Las Villuercas ha mostrado su preocupación por los incendios ocurridos el pasado verano. Por ello, estos jóvenes han escrito una carta a la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, para hacerle una serie de recomendaciones, con el fin de que «las lleve a la práctica para prevenir los fuegos del verano que viene en beneficio nuestro y de todas las personas que viven en los alrededores», según se detalla en este escrito.

Ante esta misiva, la Junta ha confirmado que el 20 de enero la propia consejera visitará este colegio, según confirma el tutor de estos menores, Manuel Fernández.

Estos estudiantes detallan que, antes de hacer las sugerencias, han hablado con sus docentes, sus mayores y ganaderos de la zona, con el fin de «conservar nuestra zona tal y como nos gustaría». Entre otras propuestas, destacan hacer cortafuegos, así como dejar que ovejas, cabras y vacas se coman los pastos. «De esta forma se beneficiarían los ganaderos y la Administración». Recuerdan, en ese escrito, que la forma más natural de tener los campos limpios es que los animales pasten en estos lugares. «Según nos han dicho nuestros mayores, no les permiten porque es una zona protegida, pero se han quemado nidos y muchos árboles. Por lo tanto, no ha funcionado que no entren los animales en estas tierras», inciden.

También proponen podar árboles, así como invertir en gestión forestal, es decir, «que haya más agentes forestales y vigilancia en los campos y a los ganaderos».