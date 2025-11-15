Alumnos del IES Jaranda se forman junto a los mayores contra el acoso escolar

Eloy García Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Alumnos de primer y segundo curso de ESO del IES Jaranda se han formado esta semana contra el acoso escolar, compartiendo explicaciones y aprendizaje con los participantes en el Aula Intergeneracional.

Desde el centro educativo jarandillano subrayan la «gran importancia e interés» de tomar conciencia de este problema.

«Por este motivo, debemos tomar medidas para prevenir situaciones de abusos y violencia, identificar situaciones de riesgo y fomentar la autoprotección de nuestros niños, niñas y adolescentes», explican, insistiendo en que es de suma importancia la colaboración de todos, desde padres y madres hasta profesores, tutores y la comunidad educativa en general, incluyendo el resto de la familia, «de manera constante y sobre todo, cercana».

Aquí recuerdan que la reciente Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia establece medidas para que los lugares cotidianos para los niños y niñas, entre ellos, la familia y la escuela, sean entornos seguros y protectores.

Como conclusión, señalan que la misma formación se ha impartido a madres y padres de los alumnos.