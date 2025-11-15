HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la formación impartida esta semana. I.J.
JARANDILLA DE LA VERA

Alumnos del IES Jaranda se forman junto a los mayores contra el acoso escolar

Eloy García

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Alumnos de primer y segundo curso de ESO del IES Jaranda se han formado esta semana contra el acoso escolar, compartiendo explicaciones y aprendizaje con los participantes en el Aula Intergeneracional.

Desde el centro educativo jarandillano subrayan la «gran importancia e interés» de tomar conciencia de este problema.

«Por este motivo, debemos tomar medidas para prevenir situaciones de abusos y violencia, identificar situaciones de riesgo y fomentar la autoprotección de nuestros niños, niñas y adolescentes», explican, insistiendo en que es de suma importancia la colaboración de todos, desde padres y madres hasta profesores, tutores y la comunidad educativa en general, incluyendo el resto de la familia, «de manera constante y sobre todo, cercana».

Aquí recuerdan que la reciente Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia establece medidas para que los lugares cotidianos para los niños y niñas, entre ellos, la familia y la escuela, sean entornos seguros y protectores.

Como conclusión, señalan que la misma formación se ha impartido a madres y padres de los alumnos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  3. 3

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  4. 4 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  7. 7

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  9. 9 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  10. 10 Así puedes liberar espacio en WhatsApp con la nueva actualización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alumnos del IES Jaranda se forman junto a los mayores contra el acoso escolar

Alumnos del IES Jaranda se forman junto a los mayores contra el acoso escolar