¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Participantes en el taller de aro floral, celebrado el martes. A. A.

Almaraz Otoñal incluye nuevas propuestas culturales

Eloy García

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Buena participación en las actividades del programa Almaraz Otoñal, que se prolongará hasta el 14 de diciembre, con más de una treintena de citas.

Este ... es el caso de la tarde de magia y juegos, que registró aforo completo, y el taller de aro floral para adultos, a cargo de la firma Lunares Amariillos.

