Almaraz Otoñal incluye nuevas propuestas culturales

Participantes en el taller de aro floral, celebrado el martes.

Eloy García Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Buena participación en las actividades del programa Almaraz Otoñal, que se prolongará hasta el 14 de diciembre, con más de una treintena de citas.

Este ... es el caso de la tarde de magia y juegos, que registró aforo completo, y el taller de aro floral para adultos, a cargo de la firma Lunares Amariillos.

De forma paralela a las actividades propuestas, como son la calbotada y castillos hinchables del sábado o la actuación el viernes de Amigos de la Música en la residencia de mayores Catalina Curiel, el Ayuntamiento está incorporando nuevas propuestas. Este es el caso del taller de cocina que se celebrará el próximo sábado, dirigido a niños y adultos, con actividades tales como elaboración de pizza y mermelada. Se celebrará en la casa de la cultura, de 10.00 a 14.00 horas, contando con plazas limitadas. También se suma un taller gratuito de guirnaldas de otoño, que en este caso se celebrará todos los jueves de noviembre en el Orchydarium, dirigido a niños de 6 a 11 años.

