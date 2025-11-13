HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 13 de noviembre, en Extremadura?

Almaraz defiende que puede «seguir operando a largo plazo»

La central conecta su unidad 2 a la red eléctrica tras concluir los trabajos de la última recarga prevista

Redacción

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:38

La central nuclear de Almaraz defendió este jueves que se encuentra en las «mejores condiciones técnicas para seguir operando a largo plazo», tras pedir la ampliación de la autorización de explotación de los dos grupos hasta junio de 2030.

La planta conectó su unidad 2 a la red eléctrica a las 6.30 horas de ayer tras finalizar los trabajos correspondientes a su recarga de combustible número 29.

De esta forma dio comienzo el ciclo de operación número 30, tras esta recarga, que ha sido la octava consecutiva «sin accidentes laborales y cumpliéndose todo el alcance de trabajos de mantenimiento y actualización tecnológica previstos», señala la central nuclear en nota de prensa.

Para llevar a cabo las actividades establecidas en esta recarga se han incorporado más de 1.000 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, de unas 70 empresas colaboradoras especializadas, la mayoría de los cuales proceden del entorno de la central nuclear.

En concreto, durante este periodo, se han renovado 56 elementos combustibles, además de realizar labores de mantenimiento de una de las turbinas de baja presión, la revisión de los sellos de dos bombas de refrigeración del núcleo del reactor, así como el mantenimiento preventivo en los múltiples sistemas de seguridad de la central.

También se ha realizado la prueba de alimentación eléctrica exterior desde los grupos de la Central Hidroeléctrica de Alcántara, explica la planta.

Además, recuerda que el pasado 30 de octubre, la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz Trillo acordaron solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de Almaraz, para extender su operación hasta junio del año 2030.

En este sentido, señala que está «situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear», según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), y la planta «cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad (CSN) en el año 2020, y vigente hasta el año 2030», apunta.

Según los datos que aporta, la Central de Almaraz es una «infraestructura esencial» que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, equivalente a 4 millones de hogares, gracias al «trabajo y compromiso» del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en la central nuclear en su zona de influencia, además de otros 1.000 trabajadores adicionales que se incorporan en cada recarga.

