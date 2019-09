Alianza de Solidaridad Extremeña reivindica su trabajo desde 1993

La oenegé para el desarrollo, Alianza de Solidaridad Extremeña, situada en Aldeacentenera, ha querido reivindicar, en un comunicado, el trabajo que viene desarrollando, desde 1993, tanto en Extremadura, como en España, así como en diferentes países del mundo. Esta reivindicación llega ante la posibilidad de poder perder su sede ante una sentencia judicial, por el incumplimiento de unas cláusulas del contrato de cesión del terreno donde han sido construidas estas dependencias. En este escrito se recuerda que: «No nos parece justo la intención de privar a Aldeacentenera de un centro de creación de empleo, un centro de referencia en cuanto a formación y atención a los aldeanos y extremeños, solo porque dadas las circunstancias de crisis económica y de políticas erróneas durante tres años no se ha recibido financiación alguna y no se ha podido terminar la obra».

La construcción debía estar acabada en un tiempo determinado que no se ha cumplido. Asimismo, se detalla que eso no quiere decir que no tenga actividad. En este sentido, se pide que se retome esta situación por el bien de los pueblos beneficiarios, de las ayudas de cooperación y por la economía local de «un pueblo en decadencia», añade.