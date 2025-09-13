El I Alfafest recaudará fondos para la residencia de Aldea del Cano

J. R. N. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Cáceres mostró su apoyo al I Alfafest, organizado por la Asociación Francisco de Asís en Aldea del Cano, con el objetivo de recaudar fondos para su residencia, que atiende a personas con discapacidad intelectual. El programa del evento se celebra hoy en el Pabellón Polideportivo del municipio.